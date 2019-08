Le patronat rit de nous

Premier ouvrage : Le remède imaginaire, de Benoît Dubreuil et Guillaume Marois, paru en 2011 aux éditions Boréal, mais dont l’analyse demeure toujours aussi pertinente. Les deux auteurs se penchent sur un mythe : celui de la nécessité économique et démographique d’une forte immigration. L’immigration est-elle nécessaire à la croissance économique et permettra-t-elle de rajeunir la population ? Après avoir compilé les études sur la question, les auteurs en arrivent à une double conclusion : non et non.