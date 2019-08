Les bleuetiers du Saguenay victimes d'un parasite

Une autre difficulté pour les producteurs de bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un insecte fait beaucoup de ravages dans les bleuetières.

Il s’agit de l’altise du bleuet, qui s’attaque aux feuilles de ce petit fruit.

Un producteur du Lac-Saint-Jean, Daniel Gobeil, a constaté des dégâts majeurs dans sa bleuetière à Saint-Thomas-Didyme. Ce dernier estime qu’il perdra au moins la moitié de sa récolte habituelle.

«Ils ont mangé les feuilles, raconte M. Gobeil. J’ai des zones où je n’ai pas de bleuet du tout! Je n’ai jamais vu ça en 20 ans. Ma production est affectée à la grandeur [de mon exploitation]. Je vais probablement avoir une perte de 50 %.»

D’autres producteurs de bleuets de la région ont aussi confirmé à TVA Nouvelles que cet insecte est plus présent cette année et qu’il cause d’importants ravages.

«Les agronomes m’ont dit qu’il y a plusieurs bleuetières qui ont des altises comme ça. Avec le printemps tardif, ça a été favorable pour cet insecte-là», ajoute Daniel Gobeil.