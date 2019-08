Montréal acquiert un bâtiment dans Parc-Extension pour du logement social

MONTRÉAL | La Ville de Montréal s’est portée acquéreur d’un immeuble vacant dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour y aménager des logements sociaux.

Le bâtiment, qui pourrait accueillir jusqu’à 30 logements, est situé au 8600, avenue de l’Épée, et a été acheté pour 1,8 million $. La Ville compte revendre le bâtiment à un organisme communautaire qui se chargera de transformer les lieux.

«Nous avons réservé une enveloppe de 50 millions $ pour financer l’acquisition d’immeubles dans le but de réaliser des logements sociaux et communautaires. C’est grâce à cette initiative que nous pouvons acquérir aujourd’hui l’immeuble de Parc-Extension dans le but d’y développer des logements sociaux et communautaires», a indiqué par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le quartier de Parc-Extension est un des quartiers les plus densément peuplés au Canada, mais abrite un grand nombre de familles à faibles revenus.

«Sur ce territoire qui se transforme à vive allure, les besoins pour des logements sociaux et abordables sont très grands. Cette acquisition est une occasion à ne pas manquer pour transformer un bâtiment en un nouveau chez-soi pour une trentaine de ménages», a déclaré pour sa part Robert Beaudry, responsable de l’habitation au comité exécutif.