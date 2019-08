Netflix continue de dominer au Québec

Netflix demeure le service de télévision par contournement le plus populaire au Québec. Le géant américain devance deux plateformes québécoises, Club illico et ICI Tou.tv Extra, selon un récent rapport de l’Observateur des technologies médias.

Parue en juin, cette étude révèle que 37 % des ménages francophones sont abonnés à Netflix. Il s’agit d’un sommet pour l’entreprise au Québec. L’automne dernier, son taux de pénétration avoisinait les 33 %, selon un tableau échafaudé par Cossette, une firme spécialisée en placement média.

La Belle Province ouvre de plus en plus grand les bras à Netflix. En 2014, 12 % des francophones de 18 ans et plus y étaient abonnés. Depuis, cette proportion a grandi de manière constante. Au cours des cinq dernières années, on n’observe aucun recul.

Club illico apparaît au deuxième rang des services d’écoute en continu de prédilection des Québécois. Plus d’un ménage sur 10 possède un abonnement, soit 12 % pour être plus précis. Club illico égalise ainsi sa marque du printemps 2018, alors qu’il affichait également 12 %.

Selon les chiffres fournis par Vidéotron, Club illico compte actuellement 431 000 abonnés. On peut donc estimer le nombre d’abonnés à Netflix à 1 330 000 ménages. Toujours selon cette règle de trois, environ 287 000 foyers seraient abonnés à ICI Tou.tv Extra, qui figure au 3e échelon du classement avec 8 %. La plateforme payante de Radio-Canada arrive ex æquo avec Amazon Prime Video. Il s’agit également d’un sommet pour ICI Tou.tv Extra, qui affichait un taux de 7 % l’automne dernier et 5 % au printemps 2018.

Et tout indique qu’Amazon Prime Video occupera bientôt la troisième marche du podium en solo puisqu’il grimpe de plusieurs points de pourcentage à chaque sondage.

Encore plus de joueurs

La compétition au royaume des plateformes de vidéos sur demande sur internet promet de monter d’un cran au cours des prochaines années avec l’arrivée d’une pléiade de nouveaux services de télévision par contournement, comme AppleTV+. Ce dernier prend les grands moyens pour attirer des clients. Cet automne, ses abonnés auront droit à Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, une série mettant en vedette trois grosses pointures hollywoodiennes : Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon et Steve Carell.

Top 5 des parts de marché au Québec

Netflix – 37 % Club illico – 12 % ICI Tou.tv Extra – 8 % Amazon Prime Video – 8 % YouTube Premium – 2 %

Source : OTM, Rapport d’adoption technologies médias, marché franco, juin 2019