Normand Brathwaite fait des folies

Normand Brathwaite n’a jamais eu peur du ridicule. On savait qu’avec lui, la soirée anniversaire des 20 ans du ComediHa! Fest serait une fête déjantée. En effet, l’animateur s’est livré à peine vêtu à des chorégraphies, au cœur de numéros humoristiques et musicaux originaux qui soulignaient le meilleur et le pire de deux décennies d’humour.

La soirée, concoctée spécialement pour célébrer l’anniversaire du festival d’humour, était un brin plus festive que tous les autres galas présentés jusqu’à maintenant. Et c’est entre autres parce que la musique était aussi à l’honneur, grâce à sept musiciens et la participation d’Élizabeth Blouin-Brathwaite, fille de l’animateur, qui ont ajouté une bonne dose de dynamisme à la soirée.

On se demandait tous si Brathwaite allait se dénuder, comme il l’avait fait il y a plusieurs années dans un de ses galas, et on a eu la réponse dès qu’il s’est pointé sur scène, au terme d’un numéro musical entraînant au son de La Ziguezon.

L’animateur s’est mis à danser vêtu seulement d’un cache-sexe aux couleurs du festival. « Rincez-vous l’œil, plus jamais je vais porter des costumes comme ça ». On se permet d’en douter...

Des « roasts » au menu

Après cette folle ouverture, on a eu droit à un mélange de numéros solos et de nombreux sketchs.

Comme premiers invités, Dominic et Martin sont venus rendre hommage au ComediHa! sous les traits des personnages Martin et « le gars fuck all », ressortant tous les jeux de mots possibles avec le nom actuel du festival, autrefois Grand Rire. « Après le passage de deux, trois humoristes français, ils ont failli appeler ça le Grand Rire Jaune », a lancé Dominic Sillon.

Toujours dans l’ambiance d’un « roast », c’est tout un travail qu’avait fait Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, mandaté pour écrire un numéro autour des archives des galas. C’est ainsi qu’il a présenté des extraits d’humoristes qui ont recyclé des numéros au fil des ans. Et il a encore été question des passages pas toujours remarqués des humoristes européens.

L’humoriste émergent Sébastien Haché, qui participait à son premier spectacle ComediHa! en carrière, s’est décollé du thème de la soirée avec un numéro sur les annonces de chats recherchés.Johanne Blouin, Guylaine Tanguay, Alex Perron, Normand Brathwaite et sa fille Élizabeth ont ensuite parodié les Spice Girls avec une chanson humoristique, sous le nom Les Déprimes, avant que le Monsieur Caron d’Yves P. Pelletier nous fasse crouler de rire.

Un des meilleurs moments de la soirée a été le sketch Les pêcheurs, clin d’œil à l’émission Samedi de rire, diffusée à la fin des années 1980, et à laquelle participait Brathwaite. Dans une joute verbale avec la phrase classique « je le sais pas si tu vas me crère », les pêcheurs Claude Legault, Boucar Diouf et Julien Poulin, ont offert un moment dont on se souviendra encore dans vingt ans.

Le pire du festival

Au retour de l’entracte, Brathwaite a recréé Les pays d’en haut, « sans le budget, ni l’histoire », renommé La montagne de Wilfred, un sketch éclaté qui mettait en vedette Édouard Brathwaite, Johanne Blouin, Alain Dumas, Guylaine Tanguay, Anne Casabonne et les Denis Drolet.

Au moment de mettre sous presse, on s’apprêtait à se rappeler un des grands flops de l’histoire des galas. Les gars de La soirée est (encore) jeune devaient venir accepter, avec une bonne dose d’autodérision, le prix du numéro le plus médiocre de l’histoire du festival.

► Le duo Les Denis Drolet anime un Gala ComediHa! jeudi soir, au Palais Montcalm.