Safia Nolin et la vérité toute nue

Après s’être fait photographier en se décrottant le nez, s’être fait photographier en robe du soir à paillettes en faisant des « Fuck You », il fallait bien qu’elle trouve une autre provoc. Elle s’est donc mise toute nue... en faisant un « Fuck You ». J’imagine que dans son prochain clip, elle sera toute nue en train de se décrotter le nez.

1 - Comment peut-on se plaindre pendant des mois que « Le monde parle juste de mon look et pas assez de ma musique » puis ensuite faire exactement le clip qui va faire en sorte que tout le monde « parle de ton look et pas de ta musique ».