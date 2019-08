SNC-Lavalin: le premier ministre Trudeau a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêt

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts dans l’affaire SNC-Lavalin, selon le commissaire aux conflits d'intérêts et à l’éthique, Mario Dion.

M. Dion a rendu public son rapport mercredi matin.

« Le premier ministre, directement et par l'entremise de ses hauts fonctionnaires, a employé divers moyens pour exercer une influence sur Mme Wilson-Raybould. La position d'autorité dont bénéficient le premier ministre et son Cabinet ont servi à contourner, à miner et finalement à tenter de discréditer la décision de la directrice des poursuites pénales ainsi que l'autorité de MmeWilson-Raybould en tant que première conseillère juridique de la Couronne», soutient M. Dion.