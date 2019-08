Un quatrième départ en camionnettes

BRISTOL, Tennessee | Pour la première fois en quatre départs dans la série des camionnettes Gander Outdoors, Raphaël Lessard se présente sur un tracé où il a déjà couru et... gagné.

Le jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce participera jeudi soir à la 17e étape de la saison de la troisième division majeure du NASCAR, sur le circuit mythique de Bristol dans l’État du Tennessee.

Les attentes sont élevées pour Lessard qui connaît bien ce tracé d’un demi mille aux virages fortement inclinés. Le genre de piste qu’il affectionne particulièrement.

À bord d’un bolide de la réputée écurie de Kyle Busch (KBM), le pilote de 18 ans s’y présente avec la ferme intention de prouver qu’il a sa place dans cette série compétitive dans laquelle il souhaite s’engager à temps plein l’an prochain.

Dans les ateliers de Busch

Après avoir pris part au Grand Prix de Trois-Rivières dimanche, où il a obtenu une honorable septième place en NASCAR Pinty’s, Lessard a pris la direction de Mooresville, en Caroline du Nord, le lendemain matin.

« J’ai passé la journée dans les ateliers de Busch pour m’assurer d’être prêt pour la course et tout, en étant confortable à bord de la camionnette, a expliqué Lessard en entrevue au Journal. Je me sens d’attaque comme jamais. »

Lessard n’aura pas à découvrir le circuit, contrairement à ses trois premiers départs cette saison en camionnettes.

« Ça fait une grosse différence, dit-il sans hésiter. Cette fois, je vais me concentrer sur ma camionnette sans avoir constamment à chercher mes repères sur la piste. Je sais déjà à quoi m’en tenir. »

Une victoire l’an dernier

Le Québécois est donc en pays de connaissance à Bristol. Il avait été convié à deux jours d’essais privés très fructueux à bord d’une camionnette le printemps dernier.

« On a appris beaucoup lors de ces séances, raconte-t-il, et ça va sûrement me servir pour la course. »

Un an plus tôt, le 20 mai 2018, il avait signé sa première victoire à Bristol au volant d’une voiture de l’équipe KBM en dominant le peloton de 26 voitures dans la série Cars Tours Late Models.

Il avait alors devancé l’Ontarien Stewart Friesen, pilote à temps plein aujourd’hui en camionnettes Gander Outdoors.

« J’adore courir à Bristol, poursuit Lessard. C’est un circuit très court où on peut rouler très vite. Je suis très à l’aise pour défier les virages inclinés.

« Or, je ne vous cacherai pas que suis très confiant, prétend-il. Mais à Bristol, on ne sait jamais ce qui va se produire. C’est tellement serré. »

Sans mettre de pression sur le kid, avouons que tous les ingrédients sont réunis pour une recette gagnante : une équipe de premier plan et un pilote au talent indéniable qui connaît le circuit.

Lessard nous réserve-t-il ce coup d’éclat dont il est capable ? Rappelons qu’aucun pilote québécois n’a remporté de victoire dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR.

Le complexe de Bristol accueille les trois séries nationales de NASCAR en fin de semaine et toutes les épreuves auront lieu en soirée.

Une seule journée

En camionnettes, les activités sont condensées jeudi.

Deux séances d’essais libres de 50 minutes sont prévues en matinée, avant l’étape de qualifications (deux tours du circuit) à 16 h 35. La course de 200 tours (divisée en trois segments) s’amorcera sous les projecteurs vers 20 h 30.

L’an dernier, l’épreuve, remportée par le vétéran Johnny Sauter, n’avait été interrompue que par cinq drapeaux jaunes, fait plutôt rare à Bristol.

Raphaël Lessard en pays de connaissance

Photo courtoisie, Écurie KBM

Il sera en action jeudi soir à Bristol pour une épreuve de la série des camionnettes Gander Outdoors.

Résultats précédents en camionnettes

Date Circuit Écurie Qualifications Course 23 mars 2019 Martinsville Kyle Busch Motorsports 7e 14e 3 mai 2019 Dover Kyle Busch Motorsports 7e 11e 16 juin 2019 Iowa David Gilliland Racing 13e 7e

Autres présences sur l’ovale du Tennessee

Date Série Écurie Qualifications Course 21 mai 2017 Cars Tours David Gilliland Racing 5e 15e 20 mai 2018 Cars Tours Kyle Busch Motorsports 4e 1er 6 avril 2019 K&N Est Bill McAnally Racing 17e 9e

Source : nascar.com