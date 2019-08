Une fin de semaine exaltante pour la Coupe Nissan Micra

En collaboration avec

Dans le cadre de la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, les pilotes de la Coupe Nissan Micra se sont livrés une chaude lutte, au plus grand bonheur des spectateurs.

Ce sont finalement les Québécois Valérie Limoges et Kevin King qui sont sortis vainqueurs des deux courses disputées au courant de la fin de semaine.

Limoges est ainsi devenue la première femme québécoise à remporter une course au Grand Prix de Trois-Rivières, toutes catégories confondues.

Courtoisie Nissan

Kevin King s’est repris le lendemain, dominant la compétition d’un bout à l’autre. Il s’agissait d’un triomphe à saveur particulière pour ce résident de Trois-Rivières.

Notons également la performance de Nicolas Barrette, qui est monté sur le podium pour une première fois lors de l’épreuve de dimanche. Quant à son père, l’humoriste Michel Barrette, il a réalisé sa meilleure performance depuis ses débuts en Coupe Nissan Micra avec une douzième position samedi.

Avec cette première victoire sur le circuit trifluvien, King creuse son avance au sommet du classement général, lui qui a maintenant 18 points d’avance sur Marco Signoretti (276 vs. 258). Valérie Limoges, pour sa part, est maintenant troisième avec une récolte totale de 200 points.

Courtoisie Nissan

Soixante bougies

Lancée au Québec en 2015, la Coupe Nissan Micra en était à sa soixantième épreuve cette fin de semaine depuis ses débuts. Un chiffre qui en dit long sur la popularité de la série de course la moins chère au Canada.

Pour la modique somme de 23 400$, les participants ont droit à une voiture Nissan Micra S prête pour la course, modifiée par l’entreprise québécoise Motorsports in Action. À ce prix-là, tout est inclus. Même l’habit de course!

Bien qu’elle soit légèrement modifiée pour être conforme aux normes de sécurité de la course automobile, la Nissan Micra de course est à peu près identique à celle que vous pouvez retrouver chez votre concessionnaire. Tous les véhicules sont ainsi équipés d’un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre développant 109 chevaux et d’une transmission manuelle à cinq rapports.

Comme les voitures sont toutes identiques, le succès de la Coupe Nissan Micra réside dans le fait que ce sont les pilotes qui font toute la différence. S’en résulte une série de course enlevante bien garnie en dépassements et en moments forts. Abordable, fiable et amusante à conduire, la Nissan Micra n’est peut-être pas une voiture sport, mais elle prouve qu’on n’a pas besoin d’un monstre de 500 chevaux pour s’amuser sur la piste.

Courtoisie Nissan

Pour cette cinquième saison, la série de course canadienne est composée de 12 épreuves réparties sur six fins de semaines. Au Québec, la Coupe Nissan Micra est présentée à Trois-Rivières ainsi qu’au Circuit du Mont-Tremblant à deux reprises. La série de course est également active sur les circuits ontariens de Calabogie et du Canadian Tire Motorsport Park.

Cette année, la série de course a intégré un véhicule entièrement électrique comme voiture de sécurité. En effet, c’est la voiture concept Nissan Leaf NISMO RC qui remplit ce mandat.

Il reste maintenant quatre épreuves à la saison 2019 de la Coupe Nissan Micra. Les deux prochaines seront disputées au Canadian Tire Motorsport Park à la fin du mois d’août. Les pilotes reviendront ensuite au Québec pour disputer les deux dernières courses au Circuit Mont-Tremblant les 28 et 29 septembre.

Vous êtes intéressé à participer à la prochaine course? Visitez le site de la Coupe Nissan Micra!