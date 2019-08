Vers un meilleur éclairage sous les ponts et viaducs montréalais

MONTRÉAL | La Ville de Montréal va améliorer l’éclairage dans les passages sous les ponts et les viaducs, en misant sur les diodes électroluminescentes (DEL) pour ses luminaires.

La Ville souhaite remplacer 130 000 luminaires d’ici 2021. En plus d’améliorer la visibilité et la sécurité des déplacements, cette mesure devrait permettre à la municipalité de réduire sa consommation énergétique et ses coûts d’entretien.

«La Ville a entrepris une conversion de son éclairage de rue, actuellement au sodium haute pression, vers l'éclairage aux diodes électroluminescentes», indiquent des documents approuvés par le comité exécutif de la Ville de Montréal mercredi matin.

L’octroi de deux contrats d’une valeur totale de 5,4 millions $ permettra la conversion de l’éclairage aux DEL des luminaires dans 143 passages inférieurs et tunnels.

Cela va «améliorer l'éclairage en convertissant les luminaires existants, en fin de vie, par des luminaires plus efficaces, mieux adaptés et offrant une lumière plus adéquate pour ces milieux», peut-on lire dans les documents.