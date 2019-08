Xander Bogaerts propulse les Red Sox

Xander Bogaerts a frappé deux circuits et les Red Sox de Boston ont vaincu 5 à 1 les Indians, mercredi après-midi, à Cleveland.

Le joueur d’arrêt-court a étiré les bras une première fois en troisième manche, et ce, quelques instants après que son coéquipier Rafael Devers ait fait de même. Ces deux longues balles ont été réalisées alors que les sentiers étaient vides.

Quatre manches plus tard, Bogaerts en a remis alors que deux hommes étaient sur les buts. L’athlète de 26 ans a ainsi porté son total de circuits à 27 en 2019.

Au monticule, les lanceurs bostoniens ont limité leurs adversaires à seulement quatre coups sûrs. C’est le releveur Nathan Eovaldi (1-0) qui a obtenu le gain et il s’agissait de sa première victoire de la saison.

Du côté des Indians, le partant Shane Bieber (12-5) a encaissé le revers. Ce dernier a œuvré pendant six manches et a notamment permis les deux premières longues balles de ses adversaires.

Les Yankees balaient encore les Orioles

À New York, les releveurs des Yankees ont résisté à une poussée des Orioles de Baltimore pour finalement l’emporter au compte de 6 à 5.

Ce gain permettait également aux Bombardiers du Bronx de balayer une série face à Baltimore pour une cinquième fois cette saison.

Détenant une avance de 6 à 2 après six manches, les Yankees ont vu Renato Nunez et Jonathan Villar frappé des doubles qui ont réduit l’écart à un seul point. L’artilleur Luis Cessa a alors été retiré de la rencontre et les releveurs des vainqueurs ont été en mesure d’étouffer la menace par la suite. Le spécialiste des fins de match Aroldis Chapman a d’ailleurs obtenu son 33e sauvetage cette saison.

Offensivement, la troupe d’Aaron Boone a été menée par le receveur Gary Sanchez. Celui-ci a récolté trois points produits et a atteint les buts à chacune de ses quatre présences au bâton, soutirant notamment un but sur balles. C’est en première manche que le receveur s’est le plus illustré, expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain pour trois points.

Malgré quatre points accordés dès l’engagement initial, le lanceur des Orioles Dylan Bundy (5-13) est resté à son poste jusqu’en cinquième manche. Il a tout de même encaissé la défaite. La victoire est atterrie sur la fiche de J.A. Happ (10-7).