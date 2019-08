Zakaria Diallo transféré à Lens

CALGARY | Zakaria Diallo a joué son dernier match avec l’Impact contre le Fire de Chicago samedi dernier. Le club a officialisé mercredi le transfert du défenseur central au RC Lens, en France.

Diallo s’est rendu à Calgary avec l’équipe, mais est ensuite reparti en début de semaine pour rejoindre le Racing Club de Lens, une formation de Ligue 2 qui a de sérieuses aspirations pour remonter en Ligue 1.

Celui qui était sans contrat pour la prochaine campagne a voulu profiter de l’occasion qui se présentait de retourner en France dans un championnat qu’il connaît bien.

Compensation

« Ça se passait bien à Montréal, mais j’étais en fin de contrat et je ne voulais pas attendre et prendre de risques. J’ai reçu une superbe offre de Lens qui est un très grand club français. J’en ai discuté avec ma famille et on a tout de suite adhéré au projet. Je ne pouvais pas refuser », a-t-il expliqué dans une entrevue publiée sur le site officiel du club français.

Le RC Lens n’a pas précisé le montant de l’indemnité de transfert, mais il a été question de 150 000 $.

Diallo a connu un excellent début de saison avec le Bleu-blanc-noir, son coéquipier Bacary Sagna le qualifiant même de meilleur défenseur de la MLS.

Il a toutefois vécu une sérieuse baisse de régime depuis le début de l’été. Le français de 33 ans a parlé de fatigue, lui qui a raté la saison dernière en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

On peut aussi spéculer que sa situation contractuelle pour l’an prochain et le départ de son ami Harry Novillo ont pu l’affecter.

Qui le remplacera ?

L’Impact va donc devoir trouver une solution pour le remplacer et la seule option est via le marché des joueurs autonomes puisque les transferts et les échanges impliquant des joueurs ne sont plus permis.

Une embauche devra être faite avant le gel des effectifs dans la MLS, le 30 août.

Pour le moment, l’entraîneur Rémi Garde compte sur Rudy Camacho et Jukka Raitala, puisque Victor Cabrera est toujours blessé au coude. Le jeune Karifa Yao, 18 ans, n’a pas encore joué une seule minute en MLS.

Le départ de Diallo libère un peu d’argent sur la masse salariale de même qu’une place de joueur international, l’équipe en ayant maintenant deux à sa disposition.