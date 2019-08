PELLETIER, Alain



Le 12 août 2019, à Gatineau, est décédé M. Alain Pelletier, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie qu'il a combattue courageusement.Il était l'époux de feu Nicole Gladu et le fils de feu Simone Noiseux et de feu Julien Pelletier.Il laisse dans le deuil sa fille Anick (René LeBlanc), ses deux petits-fils Julien et Philippe, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le vendredi 16 août de 13h à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 17 août de 9h à 10h30, suivi des funérailles en l'église de Marieville à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Gatineau ou à la Société canadienne du cancer.