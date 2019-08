Agenda du week-end

Un festival qui célèbre la diversité

Jusqu’à demain, sous la présidence d’honneur d’Étienne Drapeau, on peut assister au festival d’expressions artistiques d’ici et d’ailleurs à LaSalle, au 7644 rue Édouard. Ce soir, à partir de 17 h, sera sous le signe de rythmes orientaux et exotiques avec du baladi et le Dun Dun Girls. Demain, à partir de 15 h 30, face au centre culturel Henri-Lemieux, il y aura des jeux d’adresse, des jeux géants et des jeux de société. On pourra aussi entendre des airs de flamenco avec le guitariste Alonso Vasconcelos en plus de voir le spectacle du groupe Chico Band.