Chapeaux de cow-boy en folie

La musique country n’a possiblement jamais connu une soirée aussi absurde que lors du gala ComediHa! animé jeudi soir par les Denis Drolet. Coiffés de chapeaux de cow-boy, le Barbu et les Palettes ont été fidèles à eux-mêmes et se sont autorisé toutes les folies.

La plus folle ? Certainement cette parodie loufoque de Shallow, livrée entre deux fous rires par Paul Daraîche et Laurence Jalbert. Cette dernière n’en revenait de chanter « On fume des EpiPen, on se caresse au drive-in » avant d’entonner « on mange des marshmallows noirs » au refrain.