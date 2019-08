Des milliers de dollars remis à des organismes de Lanaudière

En collaboration avec

Les 24 et 25 août prochains, des centaines de cyclistes prendront d’assaut les routes de Lanaudière dans le cadre du Défi Vélo La Coop fédérée, une activité de financement unique en son genre.

Durant ce week-end effervescent, ces athlètes d’un jour sillonneront les routes de Lanaudière avant de déposer leurs bolides sous les applaudissements émus des bénévoles. C’est qu’ils seront fiers d’avoir remis des milliers de dollars à des organismes de la région!

Une passion pour les régions

La Coop fédérée rassemble des entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires de partout dans la province. Avec près de 120 000 membres à son actif et 57 coopératives regroupées sous sa bannière, l’organisation se positionne comme un véritable chef de file du milieu agroalimentaire canadien.

Sa particularité? Ses valeurs coopératives du bénévolat, de l’entraide et de la démocratie.

Comme La Coop fédérée appartient et est administrée par des producteurs agricoles eux aussi membres de coopératives, on ne s’étonne pas de constater son engagement fort envers les communautés régionales du Québec, et ce, même si les activités de l’organisation sont pancanadiennes.

Donner au suivant

Gaetan Desroches, chef de la direction chez Coop fédérée

Le Défi Vélo, c’est donc une initiative pour redonner aux régions, le cœur de La Coop fédérée.

«Les gens nous voient beaucoup en ville, mais la plupart de nos activités sont en région : on travaille avec des quincailleries, des meuneries, des fermes... On veut soutenir les régions et s’assurer que l’entrepreneuriat perdure là-bas.» souligne Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée.

Et pourquoi le vélo plutôt que, disons, l’aviron? «Le vélo, c’est une activité accessible à tout le monde», affirme Monsieur Desroches. «Et puis ça permet de visiter nos belles régions!»

Attention: le Défi Vélo n’est pas une course! Reste que l’exercice est sportif, puisque les participants doivent rouler 200 kilomètres en deux jours.

En plus de ses bienfaits évidents pour la santé, l’évènement permet aux administrateurs et aux employés de l’organisation de visiter l’une des coopératives membres.

Cette année, c’est la Novago Coopérative qui accueillera cyclistes et bénévoles sous son toit. L’entreprise de Lanaudière fait affaire dans les secteurs des activités agricoles et du commerce de détail. Sans elle, le Défi serait impensable: il faut dire que loger des sportifs amateurs par dizaines ne se fait pas en criant ciseaux!

Une générosité sans bornes

L’an dernier, le Défi Vélo a remis 270 000$ à quatre organismes de la Montérégie. Cette année, les organisateurs espèrent rehausser la mise en remettant un chèque de 300 000$ pour leur sixième édition.

L’argent récolté est redistribué équitablement (et dans son entièreté!) à cinq organismes qui en ont bien besoin.

Deux entités provinciales sont sélectionnées par La Coop fédérée.

Au cœur des familles agricoles déploie des «travailleurs de rang» dans les fermes afin d’intervenir auprès d’agriculteurs souffrant de détresse psychologique;

déploie des «travailleurs de rang» dans les fermes afin d’intervenir auprès d’agriculteurs souffrant de détresse psychologique; La Fondation de la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) rend accessibles la culture, le savoir et le patrimoine québécois à tous.

Fondation Adapte-Toit

Novago Coopérative, quant à elle, a pu choisir les trois autres.

Centraide Lanaudière offre du soutien à plus de 60 000 citoyens de la région qui ont du mal à se nourrir, se vêtir et à se loger;

offre du soutien à plus de 60 000 citoyens de la région qui ont du mal à se nourrir, se vêtir et à se loger; La Fondation Adapte-Toit vient en aide aux personnes souffrant de lésions à la moelle épinière dans l’aménagement de leur logement et dans l’accès aux soins et services d’aide à domicile ;

vient en aide aux personnes souffrant de lésions à la moelle épinière dans l’aménagement de leur logement et dans l’accès aux soins et services d’aide à domicile ; Enfin, le Club des petits déjeuners, section Lanaudière veille à ce que les enfants aient un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes.

En 5 ans, le Défi vélo a permis de remettre plus de 687 676$ pour des causes régionales de tout acabit. Il faut croire que l’amour des régions touche beaucoup de monde – et pas seulement les cyclistes!

La vitalité de nos régions vous tient à cœur? Encouragez la sixième édition du Défi vélo La Coop en donnant généreusement!