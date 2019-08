Je sors, je reste

Coup de cœur

TÉLÉ: Pour emporter

L’animatrice France Beaudoin est encore à la barre de la deuxième saison de l’émission Pour emporter. Comme premier invité, l’humoriste Louis-José Houde se dévoile sur sa relation avec «les dieux de la création», en citant ses sources d’inspiration. Pour la deuxième saison, chaque émission gravite autour de mots clés et de réflexions sur la vie. France Beaudoin recevra des invités de tous les horizons, bien connus du grand public et qui nous partageront des secrets de parcours. L’entrevue sera enjolivée de citations, de répliques de films, de textes de théâtre, de partitions et de scénarios. *Ce soir, à 20h, sur ICI Artv

Je sors

MUSIQUE

A night in Candy World - Soirée Drama Queen x PY1

Parmi les sept thématiques présentées aux Soirées PY1, on souligne les festivités de Fierté Montréal avec la soirée Drama Queen dans l’univers A Night in Candy World. Plusieurs DJs de la scène locale vous feront vibrer sous les rythmes de musique house-électro, tels que Julien Bergeron, Sandy Duperval et Jojo Flores. Dans un décor fantaisiste, on pourra se plonger dans une expérience immersive où projections éclatées, musique et sucreries sont au rendez-vous. *Demain, à 22h, à la Pyramide PY1 – au Quai de l’Horloge

FESTIVAL

JACKALOPE

Pour une huitième édition, le plus grand festival de sports d’action au Canada est de retour sur l’Esplanade du Parc olympique. Durant tout le week-end, les fanatiques des sports de skateboard, de base jump et d’escalade se réuniront pour admirer les performances d’athlètes professionnels. De plus, côté musique, ne manquez pas les concerts exclusifs de Dead Obies et 88GLAM. Le JACKALOPE, c’est aussi l’occasion de participer à une séance de yoga pour tous, de faire du magasinage aux divers pop-up shops et de prendre une bouchée aux divers food trucks. *Ce soir, demain et dimanche, à 14h, sur l’Esplanade du Parc olympique – 4141, avenue Pierre-De Coubertin

ÉVÉNEMENT

Festival Canin

Si vous êtes un amoureux des chiens, rendez-vous au Festival Canin, organisé par Mondou. Au programme, une grande marche canine de deux kilomètres qui se déroulera en plein cœur du Centre de la Nature, à Laval. Il y aura aussi une projection extérieure du long métrage Royal Corgi, une Zone Club Câlin, une Zone pour enfants, des conférences, un photobooth Mondou, un grand espace de repos avec piscines pour chiens, bacs de jouets et plus encore. C’est également l’occasion de rencontrer l’animatrice Annie-Soleil Proteau, porte-parole de l’événement. *Demain et dimanche, à partir de 13h, au Centre de la Nature de Laval – 901, avenue du Parc, Laval

SPORT

Soirée Fierté MTL au Stade Saputo

L’équipe de l’Impact de Montréal soutient aussi le festival Fierté Montréal, et ce samedi, pour l’occasion, les joueurs porteront fièrement des uniformes aux couleurs du mouvement LGBTQ+. Les fans de soccer sont invités, en début de soirée, à se régaler à l’un des camions de bouffe de rue qui s’installeront au pied du Stade Saputo et de participer à une première initiative de type tailgate d’avant-match avec animation et musique. On vous promet aussi un match de soccer enflammé! *Demain, à 17h30, au Stade Saputo – 4750, rue Sherbrooke Est

CINÉMA

Bons garçons

Max, Thor et Lucas sont trois jeunes garçons tiraillés entre l’enfance et l’adolescence. En sixième année, les trois amis font face, chacun de leurs côtés, à des réalités différentes. Max a son premier béguin pour une fille, qui ne le remarque même pas, et tente de l’inviter à la fête de fin d’année. Thor, lui, cache sa passion pour le chant de peur d’être rejeté par son entourage, tandis que Lucas ne sait pas comment vivre la récente annonce de la séparation de ses parents. Finalement, le trio se retrouve dans un gros pétrin, lorsque Max fait une recherche sur comment embrasser et qu’il utilise un drone pour observer sa voisine. *En salle le 16 août

Je reste

TÉLÉ

D’encre et de sang

La chaîne ICI Artv présente, au programme Notre Cinéma, plusieurs productions d’ici, et ce dimanche, elle présente le film D’encre et sang d’Alexis Fortier-Gauthier, Francis Fortin et Maxim Rheault. Le scénario nous plonge dans l’histoire de Sébastien, un aspirant écrivain qui travaille comme libraire. Il se noue d’amitié avec Joseph, un auteur respecté qu’il admire. Soudainement, ce dernier décède d’un accident devant sa librairie, et Sébastien se retrouve en possession d’un mystérieux manuscrit, qu’il garde en sa possession. Voyant la situation, Sasha, la fille de Sébastien, décide de contacter Sidney, le fils de Joseph. Cette mascarade finira-t-elle par nuire à Sébastien? *Ce dimanche, à 20h, sur ICI Artv

LIVRE

C’est l’heure du lunch

À l’approche de la rentrée scolaire, l’auteure Nancy Bordeleau, fondatrice du blogue Les Cinq Fourchettes, lance le livre C’est l’heure du lunch, qui se veut un vrai guide pour les parents en manque d’inspiration pour offrir des repas sains, simples, équilibrés et délicieux à leurs enfants. Elle propose plus de 50 recettes et des conseils pour respecter le virage vert de nombreuses écoles, ainsi que des astuces pour faire participer les enfants à la cuisine. *Sorti le 16 août