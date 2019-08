Julie Bélanger animera une nouvelle émission: «C’est un peu comme la continuité de Deux filles le matin... à la radio.»

L’automne de Julie Bélanger se fera sous le signe du changement et des nouveaux défis, alors que l’animatrice a confié au magazine 7 Jours qu'elle pilotera la nouvelle émission Lunch 80-90, sur les ondes de Rythme FM, aux côtés de Marie-Eve Janvier.



«La formule musicale est axée sur les hits des années 1980 et 1990. Le ton, c’est deux filles qui se parlent de vraies affaires. Nous voulons aborder des thématiques de femmes. Pour moi, c’est un peu comme la continuité de Deux filles le matin... à la radio», a indiqué l’animatrice.



Après plus d’une décennie à la radio, cette rentrée se fera sous le signe du changement, alors que pour la première fois en 11 ans, elle aura une nouvelle case horaire.



«Je vais continuer à animer Rythme au travail l’avant-midi, je poursuivrai sur l’heure du lunch et, l’après-midi, c’est Marie-Eve qui prendra la relève», a précisé celle qui co-anime aussi Ça finit bien la semaine, à TVA.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI





De son propre aveu, Julie Bélanger explique qu’elle avait besoin de nouveauté. Sentant le besoin de se «challenger» davantage, elle a fait savoir à ses patrons qu’elle aimerait changer de case horaire.



«Après m’avoir écoutée, ils m’ont proposé cette formule. J’étais heureuse, car ça répondait à mes attentes. Je trouve ça généreux de leur part», a-t-elle souligné.



À ses yeux, ce nouveau mandat lui permettra d’évoluer et de montrer d’autres facettes.

Joël Lemay / Agence QMI





Julie Bélanger s’est dite très heureuse de pouvoir avoir comme nouvelle collègue Marie-Eve Janvier, avec qui elle s’est trouvée plusieurs points en commun.



«Nous sommes des filles de région, de famille. Nous sommes simples. Nous avons les mêmes valeurs», a-t-elle illustré.

*Lisez tous les détails concernant les nouveaux défis de Julie Bélanger dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi!*