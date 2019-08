Kim Rusk s’ouvre sur la maternité: «Je ne pensais pas aimer autant ça!»

Dans le 7 Jours du 15 août, Kim Rusk a accordé une entrevue à Marie-Claude Savard, aux côtés de sa bonne amie Isabelle Racicot. Les deux complices ont parlé de leur complémentarité, mais aussi de la conciliation travail-famille.



«Je me donne encore quelques années pour mijoter tout ça et m’adapter encore mieux à mon rôle de maman, mais je dois avouer que la maternité m’a un peu surprise. Je ne pensais pas aimer ça tant que ça», a confié la maman de Billie, 10 mois.



Les deux femmes ayant travaillé ensemble sur le plateau de l’émission La belle gang, Isabelle Racicot a été l'une des premières à apprendre que Kim était enceinte.



«Elle n’a pas eu le choix de me le dire : elle devait justifier ses sautes d’humeur!», a lancé à la blague celle qui a été à la barre de Salut, Bonjour! durant une semaine cet été.

PIerre-Paul Poulin / JdeM





Stressée par l’idée de devoir choisir entre l’amour pour son métier et celui pour son enfant, Kim Rusk a avoué qu’en matière de conciliation travail-famille, Isabelle Racicot avait été un modèle pour elle, qui a deux fils de 13 et 16 ans.



«J’ai toujours dit à Kim de laisser la vie faire les choses, d’y aller un pas à la fois. Je peux affirmer aujourd’hui que j’ai réussi à passer beaucoup de temps avec mes fils, tout en travaillant et en me réalisant dans ma carrière. J’ai adoré chaque étape avec eux», a expliqué Isabelle.



Pour celle qui co-anime Le Boost, à ÉNERGIE, cette attitude est encourageante quand vient le temps de penser à peut-être éventuellement agrandir la famille



«Quand je regarde autour de moi et que je vois des femmes comme Isabelle et toi [Marie-Claude Savard, qui menait l’entrevue], qui arrivent.à concilier le travail et la famille avec deux enfants, ça m’encourage!», a-t-elle exprimé.



