La 21e édition de La Fête de la Musique de Tremblant

Angèle Dubeau, fondatrice et directrice artistique de la Fête de la Musique de Tremblant, a dévoilé les festivités qui seront présentées par Québecor. L’événement a lieu durant le long week-end de la fête du Travail, du 30 août au 2 septembre, au cœur du village piétonnier de Tremblant.

Photos Patrick Séguin, Roger Lacoste

Jocelyn Poirier, vice-président principal, Développement corporatif de Québecor, est en compagnie de Jean-Pierre Ferland, Angèle Dubeau, fondatrice et directrice artistique de la Fête de la Musique de Tremblant, Serge Sasseville, vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles de Québecor, et Mario Labbé, président-fondateur d’Analekta.

Angèle Dubeau, fondatrice et directrice artistique de la Fête de la Musique de Tremblant, est entourée du musicien claveciniste Luc Beauséjour, du DG de l’Association de villégiature Tremblant, Pierre Bertrand, et de la chanteuse et compositrice mexicaine Mamselle Ruiz.

L’un des faits saillants de la Fête est le concert Angèle Dubeau & Friends. Parmi les artistes présents au lancement, il y avait Jean-Pierre Ferland, Steeve Michaud, ténor, Olivier Brault, violoniste, et Christopher Hall, humoriste et clarinettiste­­­.

Deux adolescents amputés

Durant tout l’été, Philippe Monette et Saoud Messaoudi, deux adolescents amputés inscrits au programme LES VAINQUEURS de l’Association des Amputés de guerre, ont effectué une tournée des camps de jour de l’île de Montréal afin de rendre près de 2000 enfants plus conscients des dangers qui peuvent se trouver dans leur environnement, et ainsi éviter des accidents malheureux.