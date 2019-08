«La vie qu’il nous reste» : Marc Dupré atteint l’or

MONTRÉAL – «La vie qu’il nous reste», le plus récent album de Marc Dupré, vient d’être certifié disque d’or, c’est-à-dire qu’il s’est écoulé à plus de 40 000 exemplaires depuis sa sortie, en novembre 2017.

L’auteur-compositeur-interprète a reçu la plaque soulignant cet exploit des mains de l’animateur Patrice Bélanger, dans l’émission de «Sucré salé» diffusée mercredi.

Propulsé, entre autres, par les extraits «Du bonheur dans les étoiles», «Une raison d’exister», «La tempête» et, plus récemment, «Pourquoi t’es restée?», ce sixième opus de Marc Dupré, paru sous étiquette L-A Be, caracole depuis bientôt deux ans au sommet des palmarès.

La tournée qui a suivi la parution de cet effort, que Dupré qualifie de «personnel et quasi autobiographique», s’est déroulée à guichets fermés: plus de 75 000 billets ont été vendus. L’artiste s’est même produit devant plus de 10 000 personnes au Centre Vidéotron, à Québec, et au Centre Bell, à Montréal, au début de sa série de spectacles, en juin 2018.

Marc Dupré poursuivra l’aventure «La vie qu’il nous reste» le samedi 30 novembre prochain, en proposant une édition spéciale de son spectacle à la Place Bell de Laval, un événement présenté par Musicor Spectacles.

L’homme participe en outre à «La Voix Expérience», un collectif réunissant plusieurs anciens diplômés de «La Voix», dont les représentations sur scène ont commencé il y a quelques jours, au Capitole de Québec. «La Voix Expérience» se déplacera à Montréal, au Théâtre St-Denis, du 4 au 8 septembre prochain. On consulte lavoixexperience.com pour plus de détails, et le marcdupre.com pour tout savoir sur les activités de Marc Dupré.