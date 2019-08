L’art de ne pas calmer les angoisses d’une enfant

Aujourd’hui vous publiez la lettre d’une mère qui s’inquiète des angoisses de sa fille de 15 ans. En gros, Madame se retrouve seule, maintenant que son mari l’a quittée. Il vit à Paris avec une nouvelle conjointe depuis deux ans, et les enfants qu’ils ont eu ensemble rendent visite à leur père dans la Ville Lumière aux vacances d’hiver et d’été.

Tout allait bien depuis la séparation malgré une « légère » amertume de la mère, semble-t-il, jusqu’à récemment. La nouvelle conjointe du père va bientôt donner naissance à une demi-sœur. La fille de 15 ans et son frère de 12 semblaient se réjouir de cette nouveauté dans leur vie, mais depuis quelque temps, l’adolescente fait des crises d’angoisse au moment de se coucher. Elle a l’impression que quelqu’un pénètre dans la maison et se cache dans le placard de sa chambre pour l’assaillir le moment venu. La mère vient au secours de sa fille, prodigue des conseils, la rassure, lui offre de l’eau, la borde et finit par la laisser seule quand elle se rendort.

La mère se demande s’il n’y aurait pas un lien entre le monstre qui menace sa fille et l’annonce de la venue d’une demi-sœur qu’elle verra à Paris en juillet prochain? Chère mère qui voulez tant le bien de votre fille, je me pose aussi des questions, mais pas les mêmes que vous. Se pourrait-il que vous espériez secrètement dans un avenir rapproché vous servir de ces crises d’angoisse pour blâmer votre conjoint de vous avoir abandonnée?

Se pourrait-il que votre grandeur d’âme à venir en aide outre mesure à une ado de 15 ans, pas une fillette de 7 ans, en lui offrant de l’eau, en la bordant, en lui disant des « Ma chérie n’aie pas peur, maman va te protéger des monstres » vous cultiviez là un jardin pour qu’il donne les fruits attendus : un peu de rage, un peu de culpabilisation envers monsieur qui a l’audace de se rendre heureux, sans vous semble-t-il, culpabilisation qui sera bien utile quand la demi-sœur viendra au monde?

Cela vous sera utile pour gâcher la fête de gens qui osent être heureux sans vous demander la permission. Vous savez très bien qu’en donnant une importance démesurée aux rêveries éveillées de votre adolescente bientôt femme, vous aidez à les perpétuer, vous les nourrissez et vous espérez même que ces angoisses s’amplifient dans les prochaines semaines.

Quand vous aurez rendu votre fille malheureuse comme vous, serez-vous satisfaite de votre œuvre? Et si votre fille réalisait tout à coup qu’étonnamment, elle se sent mieux chez sa belle-mère et qu’elle demande à poursuivre sa vie à Paris, auriez-vous gagné quelque chose? Le boomerang prendra-t-il une direction inattendue? J’émets un doute sur vos si bonnes intentions de mère. Sachez madame que comme la colère, l’amertume est mauvaise conseillère!

Bonne réflexion

Je n’ai pas décelé dans cette lettre l’ampleur du drame que vous décrivez, puisque la femme disait s’être séparée de son ex il y a trois ans, dans une certaine harmonie, et que l’entente sur les visites des enfants à leur père, elle semble ne jamais les avoir contestées. Mais comme je ne détient pas le monopole de la vérité et qu’il se peut que j’ai raté la cible dans ma réponse, je publie votre évaluation personnelle de son cas. Peut-être cette personne y trouvera-t-elle matière à réflexion.