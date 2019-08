Le KOA Bas-Saint-Laurent Resort, un secret bien gardé

Situé dans la vallée du lac Saint-Mathieu, non loin de Saint-Simon dans le Bas-Saint-Laurent, le camping KOA Bas-Saint-Laurent Resort s’est taillé une place de choix dans le monde du camping non seulement au Québec, mais aussi au Canada.

« Il fallait être un peu fou pour se lancer dans cette aventure, mais aujourd’hui, en voyant le résultat, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, lance le fondateur Thomas Gagnon qui, en compagnie de son fils Martin Bruneau, a décidé de se lancer dans l’aventure à l’automne 2011. Nous avions un projet ambitieux pour doter la région d’une infrastructure de qualité, capable de rivaliser avec les meilleurs dans le domaine. » Aujourd’hui, le camping est géré par Martin et sa conjointe Annick Lepage. Leur fille Michelle Bruneau participe aussi à l’entreprise familiale.

L’ancien camping qui existait sur le site avait été classifié 2 étoiles par Camping Québec. Dès 2014, le nouveau Camping KOA Bas-Saint-Laurent obtenait sa classification 5 étoiles, le premier et le seul dans les régions du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord. En 2015, il devient le premier KOA Holiday au Québec. Il est sacré camping de l’année en 2016 par Camping Québec et devient en 2018 le premier et le seul KOA Resort au Canada, la destination pour la récréation. Ce camping obtient la certification Kamp Green de niveau 3, la plus élevée de la part de KOA, aussi en 2018. Toujours la même année, il reçoit le prix du Président de la part de la bannière KOA, ayant obtenu une note parfaite de 600 sur 600, lors du passage des classificateurs de la bannière. Le même honneur lui a été attribué en 2019. Enfin, il faut aussi mentionner qu’il a été classifié 10/10/10 par Good Sam, un organisme qui répertorie et classifie plus de 14 000 campings en Amérique du Nord. Seulement trois campings au Québec ont obtenu la note parfaite.

TOUTE UNE AVENTURE

Avant que les deux hommes se lancent dans cette grande aventure, ils ont pratiqué le camping un peu partout au Québec, en Amérique du Nord, en Floride et en Alaska, autant de destinations qui leur ont permis de bien cerner la mentalité des campeurs et les services auxquels ils s’attendaient lorsqu’ils fréquentaient un camping.

Forts de cette expérience, ils se sont lancés dans l’aventure en décidant de développer leur site, qui leur réservait certaines surprises. Dès le départ, ils ont dû enlever la glaise dans la partie basse du camping, ce qui leur a fait découvrir la présence du roc solide dans le sous-sol de la colline. Comme ils voulaient bâtir un camping de qualité avec des infrastructures souterraines, ils n’ont pas eu d’autre choix que de dynamiter le sol. Ils ont fait sauter 350 000 tonnes de roc afin de créer la base de leur bâtiment sur du solide. Ils ont carrément sculpté la colline en plateaux, ce qui leur a permis de créer des sites pour VR sur quatre niveaux, offrant une vue spectaculaire. Pour maximiser la vue, tous les sites sont à angle de 30 degrés pour les saisonniers et 45 pour les voyageurs. Une partie du site est demeurée boisée afin de pouvoir aménager des sites de tentes.

Pour les installations électriques, encore là, pas de compromis. Tous les sites de VR ont des connexions disponibles de 20, 30 et 50 ampères. Ils sont tous desservis pour l’eau, le câble (24 canaux) et les égouts. Le Wi-Fi est disponible partout sur le camping. Tous ces travaux ont demandé sept ans de travail et plus de 8 millions $ en investissements.

Aujourd’hui, le terrain compte 260 sites, dont 225 pour les VR, 25 sites de tentes et 10 cabines de luxe, pouvant accommoder de quatre à six personnes, avec tous les équipements requis pour vous permettre de vivre un séjour agréable.

ACTIVITÉS POUR TOUS

Ce camping est devenu un joueur important dans sa communauté avec des retombées économiques évaluées à 3 millions $ par année. Il procure du travail à plus de 20 personnes.

Lors d’un séjour là-bas, vous aurez non seulement un site très intéressant, mais également la possibilité de participer à des activités diverses.

On y retrouve des infrastructures pour le loisir de premier plan, à la hauteur des attentes des campeurs d’aujourd’hui, seul, en groupe ou en famille. Ce camping peut se définir comme une véritable station balnéaire pour les familles. On y offre aussi des fins de semaine thématiques et un programme d’animation tous les jours. Pour les adeptes de plein air, la présence à proximité de la station de ski Mont-Saint-Mathieu offre de belles possibilités de randonnées pédestres.

La situation géographique de ce camping vous assure un climat plus confortable. Trop souvent, dans cette région, en bordure du fleuve, le vent du nord est dominant. Dans le cas du KOA enclavé entre les montagnes, il n’est pas soumis à cette situation qui peut devenir désagréable. Il arrive souvent que la température soit plus élevée sur place qu’ailleurs dans la région.

Pour en savoir plus sur les coûts, les réservations et autres informations pertinentes, vous pouvez joindre les responsables au 418 738-2034 ou sans frais au 1 800 562-2482. Un séjour là-bas vous permettra de mieux comprendre le côté unique de ce site qui a beaucoup à vous offrir.

INVITATION SPÉCIALE

Afin de remercier ses fidèles lecteurs qui suivent les activités via le magazine Camping Caravaning depuis ses 25 ans d’existence, la direction de la rédaction a décidé de tenir un événement spécial dans lequel elle accueillera gratuitement 25 équipages. Le tout se déroulera les 23, 24 et 25 août prochains, au terrain Boisé de la Chaudière. Le samedi à 17 h, il y aura une rencontre de bienvenue au Club House de l’établissement. Pour participer à ce rendez-vous spécial, il suffit de vous inscrire sur le site de Communications Camping Caravaning à l’adresse : www.campingcaravaningmag.ca. Le principe qui sera appliqué est celui du premier arrivé, premier servi. Camping Caravaning vérifiera s’il s’agit bien d’un réel abonné. Un maximum de deux personnes par VR sera accepté. Pour infos : 450 650-3722 ou sans frais au 1 877 650-3722.