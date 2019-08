L’ex-député libéral Yves St-Denis coupable d’agression sexuelle

L’ex-député libéral Yves St-Denis a été déclaré coupable, ce matin, d’agression sexuelle contre une conseillère municipale des Laurentides.

L’ex-représentant de la circonscription d’Argenteuil, dans les Laurentides, attend actuellement de savoir quelle peine lui sera imposée pour avoir agressé sexuellement Marjorie Bourbeau le 26 mai 2017, dans le village de Saint-Adolphe-d’Howard.

En tant que conseillère de cette municipalité, la plaignante avait rencontré St-Denis dans le cadre de ses fonctions.

Le jour de l’agression, l’accusé s’est rendu à un 5 à 7 chez la candidate libérale Naomie Goyette, bouteille de mousseux à la main. Mme Bourbeau et une militante libérale étaient également présentes.

Le groupe s’est ensuite rendu dans un restaurant où les convives ont bu du vin.

Mme Bourbeau, M. St-Denis et Mme Goyette ont poursuivi la soirée en faisant du karaoké chez cette dernière.

Les versions divergent concernant ce qui s'est passé par la suite.

«Relation ouverte»

Marjorie Bourbeau a dit devant la cour que St-Denis, qui réside à Terrebonne, lui avait demandé d’aller dormir chez elle.

«Je pense qu’il m’a dit dans l’auto qu’on pourrait dormir dans le même lit, qu’il ne se passerait rien, juste dormir collés, qu’il avait une relation ouverte avec sa conjointe», a précisé la femme de 40 ans.

«J’ai dit: “Yves, on va mettre les affaires au clair. Si tu viens chez nous, il y a un divan en bas, un divan en haut, j’ai des [couvertures] en masse, pis il y a une chambre d’amis”», a-t-elle poursuivi.

D’après la plaignante, St-Denis l’aurait toutefois rejointe dans son lit.

«Je me suis réveillée et ses lèvres étaient à deux millimètres de mes lèvres. Je me suis tourné la tête, wouah! il s’est mis à m’embrasser dans le cou, il me donnait plein de becs partout dans la face», a-t-elle détaillé.

La dame aurait finalement réussi à le repousser et le quinquagénaire serait parti.

Témoignant pour sa défense, St-Denis a juré que la conseillère lui avait offert un toit pour la nuit.

L’ex-politicien a mentionné avoir «eu un choc [en voyant] l’état de délabrement de la maison», et avoir décidé de partir peu de temps après son arrivée.

Il se serait déplacé dans la chambre de Mme Bourbeau pour lui faire la bise et lui dire au revoir, sans plus.

«Je n’ai jamais tenté d’embrasser de force Mme [Marjorie] Bourbeau. [...] Je n’ai jamais agressé Mme Bourbeau, jamais, en aucun temps», a affirmé le politicien déchu au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le procès de l’homme de 55 ans s’est tenu au printemps devant la juge Michèle Toupin, au palais de justice de Saint-Jérôme.

La magistrate a finalement retenu la version de la plaignante, jugeant que les explications du député déchu n'étaient pas crédibles.

Mauvaise blague

St-Denis a quitté le caucus libéral en avril 2018, après qu’une employée politique eut affirmé qu’il lui avait envoyé une image d’un homme recevant une fellation.

Le député exclu s’était défendu en disant qu’il s’agissait d’une blague.

Il a été défait aux élections d’octobre dernier en tant que candidat indépendant.