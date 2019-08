Massacre, polygamie et l’origine de l’Utah

Young est un polygame «multirécidiviste». Il a marié au moins 55 femmes, dont 20, dans la seule année 1846 . Il a aussi épousé les mères de ses deux premières épouses. Comme dans le cas de Smith, plusieurs de ses épouses étaient déjà mariées. Une sorte de variante mormone du droit de cuissage ! On lui doit les premières proclamations officielles de l’église mormone sur la pratique de la polygamie. Brigham Young pourrait figurer dans le Livre Guinness des records comme l’homme qui a accumulé le plus grand nombre d’épouses dans l’histoire des États-Unis. Le mormonisme de nos jours est officiellement contre la polygamie. Sur terre du moins. Les textes sacrés mormons la promettent au Paradis. Diverses sectes mormones continuent de la pratiquer ici-bas.

On attribue à Brigham Young la responsabilité de l’une des pires tueries de pionniers de l’histoire américaine, le massacre de Mountain Meadows . Le 11 septembre 1857, dans une prairie du sud-ouest de l’Utah, des miliciens mormons attaquent un convoi de chariots transportant des familles vers la Californie. Les agresseurs mormons sont déguisés en guerriers amérindiens dans le but de leur faire porter la responsabilité du massacre. Ils se sont fait accompagner de quelques autochtones.

Après un siège de cinq jours, les attaquants persuadent les pionniers de mettre bas les armes en leur promettant qu’ils pourront poursuivre leur chemin. Une fois désarmés, les 140 hommes, femmes et enfants de plus de huit ans sont froidement assassinés.

Pourquoi ce massacre ? C’est que les mormons refusent que des mécréants traversent leur territoire sacré en route vers la Californie. Souvent ces caravanes comprennent des Missouriens à qui les mormons vouent une haine et une rancune particulière pour avoir été expulsés du Missouri, leur paradis terrestre. Un seul des responsables du massacre, John D. Lee sera condamné à mort et exécuté après des procédures judiciaires qui s’éterniseront pendant 20 ans. C’est que Lee est le fils adoptif du prophète Brigham Young. Dans ses mémoires publiées après sa mort, Lee affirmera que le massacre a eu lieu « sous le commandement direct de Brigham Young ».

Brigham Young se rendra plus tard sur le site du carnage pour détruire le monument qui y avait été érigé à la mémoire de ses victimes. L’Église mormone refuse toujours aujourd’hui d’admettre la responsabilité de ses pères fondateurs, et de Brigham Young, dans la tuerie. C’est que reconnaître leur complicité remettrait en cause la divinité de Brigham Young et la croyance des mormons qu’ils sont le peuple élu de Dieu.