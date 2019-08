Proximité «très troublante» entre Trudeau et SNC-Lavalin

Dans son rapport, Mario Dion recense plus d’une dizaine de contacts entre les hautes sphères du gouvernement libéral et la firme québécoise. Et dans chacun des cas, il est clair dans les propos de M. Dion que l’équipe Trudeau travaillait de pair avec SNC pour influencer l’ex-procureure générale et ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.