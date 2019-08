Tragédie de l'A-440: Québec va annoncer une série de mesures pour améliorer la sécurité

Québec prend les grands moyens pour sécuriser l’échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval. Le ministre des Transports, François Bonnardel, doit annoncer jeudi matin une série de mesures à court terme afin de sécuriser le tronçon d’autoroute qui a fait quatre morts et une quinzaine de blessés il y a un peu plus d’une semaine, a appris en primeur TVA Nouvelles.

Au lendemain de la tragédie le 5 août dernier, M. Bonnardel s’était rendu sur les lieux de l’accident. Il avait promis des changements rapides pour améliorer la sécurité des automobilistes qui empruntent l’autoroute 440 en direction ouest à la hauteur de l’autoroute 15.

«À court terme, il serait possible d’améliorer la sécurité de cette voie de service, qui en est une extrêmement importante», avait-il affirmé en point de presse.

Connu pour être problématique, ce secteur de l’autoroute 440 a été le théâtre d’au moins 160 accidents entre 2014 et 2018.

Voici les quatre mesures à court terme qui seront annoncées:

Augmentation de la présence policière

Rafraîchissement du marquage et prolongement de la ligne continue sur une distance d’environ 20 m

Ajout de panneaux de présignalisation à 2,5 km et 500 m

Contrôle de la vitesse par un radar photo mobile existant

Le MTQ planche maintenant sur des solutions à moyen et long terme.

L’analyse complète de celles-ci sera effectuée dans l’étude exhaustive récemment commandée par le Ministère. Elle vise, entre autres, à régler les problèmes de fluidité de cette autoroute.

L’objectif du gouvernement est de déposer cette analyse au printemps 2020.

Selon nos informations, le MTQ songe à allonger la bretelle de la sortie menant à l’autoroute 15, ajouter «un système de détection de file d’attente» et installer des panneaux «Préparez-vous à arrêter».