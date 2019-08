Transat conseillée par la firme de Bachand

Or, M. Bachand fait lui-même partie de ce comité, qui a été formé en décembre avec des membres du conseil d’administration de Transat.

Jusqu’au début mai, c’est Fasken, le cabinet d’avocats de Transat depuis plusieurs années, qui a conseillé l’entreprise dans ce dossier. « Et puis, il y a eu un moment où il a été jugé qu’il fallait que le comité spécial ait des conseillers indépendants qui ne soient pas ceux de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle on est allés chercher Norton Rose », explique M. Hennebelle.

Mais pourquoi opter pour cette firme plutôt qu’une autre ? « Le conseil a considéré plusieurs options, mais il n’y en avait pas non plus tant que ça de disponibles. Il fallait un cabinet qui avait l’expérience nécessaire et qui était disponible », répond le porte-parole.