Un excellent départ pour Clayton Kershaw

Le lanceur Clayton Kershaw a alloué seulement deux coups sûrs en sept manches de travail, aidant les Dodgers de Los Angeles à vaincre les Marlins par le pointage de 9 à 1, mercredi soir, à Miami.

Kershaw (12-2) a par ailleurs obtenu 10 retraits au bâton devant une maigre foule de 8810 spectateurs rassemblés au Marlins Park.

À l’attaque, Edwin Rios a frappé deux fois la longue balle, ses deux premiers circuits en carrière, afin de produire trois points. Corey Seager a pour sa part réussi un circuit et produit également un total de trois points.

Le partant des Marlins Elieser Hernandez (2-5) a accordé six points et quatre circuits en six manches de travail.