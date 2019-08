20 saisons pour Infoman

« Honnêtement, j’ai l’impression que cela fait 5 minutes qu’on a commencé. Lorsqu’on me dit que ça fait 20 ans, cela me surprend moi-même », s’exclame Jean-René­­­ Dufort, qui entame cet automne une vingtième saison de l’émission Infoman.

Même si l’animateur n’a pas l’intention de souligner cet anniversaire à l’écran, il est impatient de couvrir les prochaines élections fédérales.

« Je ne suis pas tanné. Je veux continuer ! Je suis surexcité d’aller courir après Justin Trudeau et Maxime Bernier. Je nous souhaite encore plein d’élections et des gouvernements minoritaires », lance-t-il à la blague, rencontré au lancement de la saison 2019-2020 des chaînes spécialisées ICI ARTV et ICI EXPLORA, à la Maison Radio-Canada, mercredi dernier.

Pour le reporter, le secret de longévité d’une émission réside surtout dans son contenu.

« Il y a 20 ans, il n’y avait pas de réseaux sociaux : pas de Facebook, pas de Twitter, et on était à l’époque où un scoop durait plus que 15 minutes. Au fil du temps, on a dû s’ajuster et la seule façon de survivre à ça, c’était nous-mêmes de faire nos propres nouvelles », relate-t-il.