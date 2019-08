MILOT VIGNOLA, Thérèse



À Laval, le 8 août 2019, jour de son de 93e anniversaire de naissance, est décédée Mme Thérèse Vignola, épouse de feu Léo Milot.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Solange Gauthier), sa fille Julie, ses petits-enfants Eric et Benoit Milot, Mathieu et Réjean Desautels, ses sept arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 18 août 2017 de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h.