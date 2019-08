VÉZINA, Hélène



À Laval, le 13 août 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Hélène Vézina, épouse de M. Jean-Guy Courval.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Chloé) et Maryse (Steve), ses petits-enfants Naomi, Cybèle, Gabriel et Olivier, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 août 2019 de 13h à 17h à la1284, CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC J7K 2N4Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 au salon.Au lieu des fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié, formulaires disponibles au salon.