RANALDI, Rinaldo



À Montréal, le 13 août 2019, est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Rinaldo "Francesco" Ranaldi, époux bien-aimé de Vincenza.Il laisse dans le deuil ses enfants Vincent (Celine), Joe (Johanne) et Remo (Allisun), ses petits-enfants Damiano, Chloe, Brandan, Emanuelle, Kaillan, Emersan, Lorenzo, Bellina, son arrière-petit-fils Sebastien. Il laisse également dans le deuil sa soeur Ramona (Pino), son beau-frère Giovanni, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les visites ont eu lieu le jeudi 15 août de 14h à 17h et 19h à 21h et se poursuivront le vendredi 16 août dès 11h à la:jusqu'au départ pour le service qui aura lieu à 13h en l'église Sainte-Véronica, 1300, ave Carson, Dorval, QC H9S 1M6. L'inhumation suivra aux Jardins Commémoratifs Rideau.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital général de Montréal pour leur support.Préféré à l'envoi de fleurs, savourez un repas de pâtes et un bon verre de vin en son honneur.