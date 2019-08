Ces humoristes français qui veulent conquérir le Québec

Le Suisse Thomas Wiesel est passionné par le Québec. Tellement, que même entre ses visites estivales annuelles dans le circuit des festivals, l’humoriste lit les journaux d’ici pour suivre l’actualité. Même si «dans l’absolu» il rêverait d’une tournée québécoise, l’humoriste de 30 ans avoue que la conquête de notre marché peut faire peur à certains.

Depuis quelques années, Thomas Wiesel vient chaque été faire sa tournée du circuit des festivals québécois, au grand plaisir des festivaliers qui apprécient son humour punché. Mais la conquête s’arrête là: jamais il n’a fait de tournée au Québec.

«Un jour, peut-être, confiait-il au Journal, hier, au cours d’un dîner à l’espace MiHa!M des villages ComediHa!, qui rassemblaient quelques humoristes européens programmés au ComediHa! Fest, dont Michel Boujenah et Éric Antoine.

«Mais c’est un peu effrayant la taille de votre province, a-t-il ajouté. Rien que les villes, j’ai l’impression qu’elles font la taille de mon pays. Mais c’est dur de générer la demande sans être présent à temps plein. Sois que tu es une grosse vedette en France et que ça te permet de traverser un petit peu, sois que tu es présent ici tout le temps, comme Jérémy Demay, par exemple.»

Pourtant, la connexion se crée avec le public chaque fois qu’il passe ici. «Je fais un travail de recherches qui est apprécié, je crois. Je suis l’actualité québécois même quand je rentre en Suisse. J’arrive ici, et je peux faire des blagues sur Desjardins ou Éric Salvail. Les gens sont surpris.»

Plusieurs défis

La jeune humoriste Laura Laune, qui a remporté La France a un incroyable talent en 2017, aimerait bien aussi séduire le public d’ici. La Belge, qui donne dans l’humour trash, s’est produite au Québec pour la première fois en 2013, et reviendra faire l’Olympia de Montréal cet automne dans l’espoir d’investir davantage le territoire québécois.

«J’adore jouer ici, je trouve que le public est hyper chaleureux, a-t-elle confié. Mais il faut s’imprégner de la culture. Dans mon spectacle, j’ai beaucoup de références françaises. C’est tout un travail d’adaptation, mais c’est intéressant à faire.»

Quant à l’humoriste et magicien Éric Antoine, qu’on a vu à l’émission La magie des stars diffusée à TVA, il vient se produire au Québec depuis dix ans. En France, cette année, il a rempli 50 Zénith à 6000 personnes tous les soirs, précise-t-il. «J’arrive ici, et on va faire des salles de 200 places. C’est un défi professionnel, mais la relation s’amplifie à chaque fois. Je suis venu pour la première fois il y a 11 ans, dans le cadre du 400e de Québec. Je ne comprenais pas encore cette écriture spécifique au Québec, le timing, la pensée, le découpage.

«Maintenant que je l’ai, je suis plus à l’aise, et c’est vachement intéressant professionnellement», laisse tomber celui qui allie brillamment l’humour et l’illusion, abordant sans tabou des thèmes comme la mort et la religion.

Le spectacle qu’il présente ces jours-ci au Cégep Limoilou, dans le cadre du ComediHa! est un «best of» des quatre spectacles solos qu’il a créé dans sa carrière.

Michel Boujenah, quant à lui, vient au Québec depuis 30 ans. D’ailleurs, il entamera à l’automne une tournée de 15 dates à travers la province. Quel conseil le vétéran donne-t-il aux humoristes français qui tente une percée ici? Ne pas se dénaturer en voulant trop adapter leur matériel, dit-il.

«Essayer d’adapter son humour systématique au Québec, c’est une connerie. Oui, j’ai adapté, parfois, en me moquant de votre accent, mais ce n’est pas ça qui a fait que les gens m’aiment bien ou pas, ici. Ce qu’ils aiment, c’est mon travail. Je pense qu’il faut être soi-même, partout. Ce qui est beau, c’est quand tout le monde parle de sa culture. Et on se retrouve toujours quelque part.»