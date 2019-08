Comment retrouver une amitié perdue?

J’ai fait une grosse gaffe à ma meilleure amie il y a quelque temps, et je m’en veux à mort. Même si j’ai tout fait pour le lui cacher, elle l’a su. Elle m’a ensuite appelée pour me dire que j’avais mis la hache dans notre amitié. Une amitié de 10 ans qui s’envole sans que je puisse me défendre, parce que pour me défendre, il faudrait que je lui dise ce que j’ai fait. Et ça, j’en suis incapable.