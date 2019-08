Complexe aquatique Desjardins à Mascouche

La Ville de Mascouche, en collaboration avec le Centre aquatique Mascouche (CAMI), a procédé à l’inauguration du Complexe aquatique Desjardins. Le Complexe aquatique est pourvu des équipements les plus modernes et des technologies les plus avancées du domaine aquatique.

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée