Démystifier l’infertilité: Olivier Bernard s’ouvre sur son intimité

Dans son émission Les aventures du Phamarchien, où il consacre un épisode à l’infertilité, Olivier Bernard s’est ouvert sur son intimité.

« Il y a deux ans, j’ai découvert que j’étais infertile. Cela m’a vraiment pris par surprise. Je suis jeune, je suis en santé, je n’ai jamais fumé, je ne bois pas d’alcool et je ne prends pas de drogue... Pourquoi suis-je infertile ? Ce sont des causes inexpliquées. Ma quête dans l’épisode, c’est : est-ce vrai que la fertilité humaine est en déclin », se questionne le scientifique, croisé au lancement de la saison 2019-2020 des chaînes spécialisées ICI ARTV et ICI EXPLORA, à la Maison Radio-Canada, mercredi dernier.

Ainsi, pour démystifier ce phénomène, le pharmacien alias le Pharmachien, s’est lancé sur plusieurs pistes scientifiques.

« On est en tournage en ce moment. J’ai dû passer un spermogramme pour l’épisode. Je suis aussi allé voir des experts, qui m’ont expliqué beaucoup de choses que je ne savais pas. Cela m’a amené à faire la paix avec tout ça », explique-t-il.