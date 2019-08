International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu: Mes Aïeux en feu

Si Mes Aïeux s’inquiétait de ne pas retrouver l’enthousiasme de son public pour son retour sur scène, il a pu se rassurer à la lumière des montgolfières aux airs de lanternes chinoises, vendredi, dans le cadre des Nuits magiques de la 36e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Ça fait un petit boutte qu’on s’est vus hein?» a clamé avec humour le chanteur Stéphane Archambault. «C’est soir de revoyure!» a-t-il ajouté avant de se mettre à danser joyeusement sur «Viens-t’en» devant les spectateurs qui se sont immédiatement mis à siffler et à taper du pied.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Après plus de cinq ans de pause, la formation«pop-rock-à-tendance-folklorique» - selon sa propre définition -, a repris la route en juin dans la cadre de sa minitournée «La Revoyure»! Après des arrêts à Gatineau, Longueuil et Tadoussac, au tour de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu d’accueillir la joyeuse bande.

Belle occasion pour Mes Aïeux de revisiter les chansons qui ont marqué son public. Au menu: La grande déclaration, Le déni de l’évidence, Ton père est un croche et Dégénérations.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Si on ne sait pas encore si on peut espérer un nouvel album de la formation, inutile de dire que ce bref retour sur scène a sûrement éveillé bien des espoirs chez les fans.

Déjà 20 ans?

Hier encore, Vincent Vallières nous chantait que Le temps est long. Vendredi, l’auteur-compositeur-interprète de 41 ans a continué à souligner ses 20 ans - déjà! - de carrière. Celui qui a offert à ses nombreux fans une minitournée ce printemps pour revisiter son répertoire n’a pas non plus boudé son plaisir à Saint-Jean-sur-Richelieu entre les succès Café Lézard, Stone et Entre partout et nulle part.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

À 20 h, un Vallières très détendu ne s’est pas laissé décourager par la majorité des spectateurs qui ont élu royaume dans des chaises de camping loin de la scène. «Approchez Saint-Jean-sur-Richelieu, approchez!» a crié Vallières avant de lancer la très à-propos «OK On part», tirée de son album Chacun dans son espace (2003).

«La première fois que je suis passé au festival, je venais de lancer mon premier album... qui était aussi en format cassette! On a fait nos classes et nous voilà, déjà 20 ans plus tard», s’est exclamé Vallières. Entre moments doux, planants et explosifs sous les lumières des téléphones allumés, force est d’admettre qu’on n’a pas vu passer les 20 dernières années non plus.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

L'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se poursuit jusqu’au 18 août.