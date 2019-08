Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Nos vies de plume

Photo courtoisie

Karine Légeron écrit, dans ce roman, l’histoire d’Alice une jeune femme qui étouffe dans sa vie actuelle. Une carte postale de sa mère avec qui elle n’est pas en très bon terme viendra bousculer son quotidien. Elle partira alors dans une quête en Argentine où elle prendra de lourds secrets de famille.

Sorti le 14 août

Je sors

Cinéma

Cuba Merci Gracias

Photo courtoisie

Ce film de Alex B. Martin met de l’avant les relations humaines. Manu et Alexa-Jeanne sont en voyage à Cuba et au fil des activités apprennent à se connaître. Les locaux ont aussi leur place dans ce long métrage qui aborde entre autres les rapports nord-sud.

Aujourd’hui à des heures variées au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Cinéma

Luce

Photo courtoisie

Luce, un enfant qui a été adopté d’un pays en guerre, est devenu un athlète et un étudiant modèle. Cependant, lorsqu’il doit rédiger un essai en prenant la position d’un personnage historique marquant, sa professeure est choquée qu’il ait écrit sur la violence politique. Les parents et la professeure devraient-ils investiguer un peu plus suite à cet essai troublant?

Sorti le 16 août

Musique

Vie Charles

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète montréalaise Vie Charles offrira une soirée haute en émotions avec sa voix hors de l’ordinaire. La jeune femme qui a grandi à Pointe-aux-Trembles mélange le rock progressif à la chanson populaire ou encore le jazz aux musiques nouvelles.

Ce soir à 19h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Conférence

Jérôme C. Rousseau – Créateur de chaussures de stars

Photo courtoisie

Dans le cadre du festival Mode & Design, le créateur de chaussures de luxe Jérôme C. Rousseau offrira une conférence dans laquelle il parlera de sa carrière, de ses influences et de son processus de création. Le jeune homme originaire du Lac-Saint-Jean a chaussé les pieds de grandes stars d’Hollywood.

Ce soir à 19h30 à l’Édifice Wilder, 1435 rue de Bleury

Cinéma

Ce silence qui tue

Photo courtoisie

Dans le cadre du Cinéma sous les étoiles, le long-métrage de Kim O’Bomsawin sur les disparitions de femmes autochtones sera présenté ce soir. Un rapport de la GRC déposé en 2014 a révélé que pas moins de 1181 femmes autochtones étaient disparues ou avait été assassiné. Le documentaire donne la parole à différents intervenants à travers le Canada.

Ce soir à 20h30 au Théâtre de Verdure, 4020 avenue du Parc-La Fontaine

Je reste

Album

Frugal

Photo courtoisie

Biliwald a fait paraître l’album Frugal sur toutes les plateformes numériques. Le jeune rappeur qui fait partie du groupe hip-hop Maestronautes décrit dans ce projet solo son amour pour sa ville natale, Québec, et son envie de voyager.

Sorti le 16 août

Télé

Les Wonders

Photo courtoisie

Ce film, sorti en 1997, dans lequel on retrouve entre autres Tom Hanks, Tom Everett et Charlize Theron met en vedette un groupe de rock’n’roll appelé les Wonders. Le groupe connaîtra une progression incroyable grâce à leur batteur remplaçant. Ce sera cependant de courte durée...

Ce soir à 20h à Vrak

Télé

Combien vaut cette maison?

Photo courtoisie

Avis aux amateurs d’immobilier, l’émission Combien vaut cette maison? est de retour sur la chaîne CASA. Saskia Thuot animera pour une troisième saison. Dans chaque émission, trois concurrents tentent de déterminer le prix de quatre propriétés. Le gagnant remporte un prix en argent.

Ce soir à 20h sur CASA