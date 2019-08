Jusqu’où s’étend la responsabilité du vétérinaire lors des soins?

Malheureusement, même un vétérinaire très expérimenté et réputé pourrait ne pas pouvoir soigner votre animal. Si c’est le cas, cela ne veut pas dire pour autant qu’il a mal fait son travail et qu’il est responsable de son état de santé.

Pour déterminer si le vétérinaire est responsable, il faut évaluer s’il a agi comme un vétérinaire prudent et diligent. Il faut donc savoir si un autre vétérinaire aurait agi différemment dans les mêmes circonstances. C’est alors le tribunal qui doit comparer la conduite du vétérinaire de votre animal avec celle d’un autre vétérinaire placé dans les mêmes circonstances.

À l’inverse, il est possible qu’un vétérinaire n’ait pas commis de faute et que la clinique doive assumer toute la responsabilité. C’est ce qui est arrivé dans une affaire où le vétérinaire avait correctement effectué un acte chirurgical sur un chat.

Différents types d’indemnités peuvent être réclamés lorsqu’un vétérinaire commet une faute. Par exemple, il est possible d’être indemnisé pour le coût des médicaments et des traitements médicaux nécessaires pour traiter l’animal à la suite de la faute du vétérinaire.

Dans une affaire, une femme a poursuivi une clinique vétérinaire à la suite du décès de son chien. Elle réclamait plus de 14 000 $ de dommages. Le vétérinaire avait reconnu sa faute, mais contestait le montant réclamé. Le tribunal a accepté une partie de la demande et a condamné le vétérinaire à payer à la femme 5845,88 $. Ce montant a été attribué pour compenser le montant payé pour le chien et la souffrance émotionnelle causée par sa mort.