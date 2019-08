J’ai habité pendant quelques années directement en face d’un resto à bánh mì. Résultat : j’ai encore parfois des rages de ce sandwich vietnamien ! Voici comment j’arrive à assouvir mes envies sans avoir à faire un long détour vers mon ancien quartier pour déguster ce délicieux sandwich !

Portions : 6 | Préparation : 25 min | Cuisson : 10 min

Ingrédients

Poulet effiloché

1 gousse d’ail

2 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à thé d’huile de sésame grillé

Poivre et sel

1 lb d’escalopes de poulet

Légumes marinés

2 carottes

1 daikon

1/2 tasse de vinaigre de riz

1/2 tasse d’eau

1 c. à soupe de sucre

1 pincée de sel

Sauce

2/3 tasse de yogourt grec nature

2 c. à soupe de sauce chili thaïe sucrée

1 c. à thé de sauce piquante sriracha (facultatif)

Sandwichs

2 concombres libanais

1 tasse de coriandre fraîche

6 petits pains à sous-marin

Mode de préparation

1. Préchauffer le four à gril (broil). Tapisser une plaque de cuisson de papier d’aluminium ou d’une feuille de cuisson réutilisable.

2. Hacher finement l’ail et le déposer dans un grand bol. Ajouter le miel, le vinaigre de riz et l’huile de sésame. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Déposer le poulet dans la marinade et mélanger pour enrober.

3. Déposer le poulet sur la plaque de cuisson et cuire de 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que les escalopes soient dorées. Sortir du four et laisser tiédir.

4. À l’aide d’un économe (éplucheur à légumes), au-dessus d’un grand bol, peler les carottes sur la longueur pour former des rubans. Répéter avec le daikon pour obtenir 1 tasse de rubans. Conserver le surplus pour une utilisation future.

5. Dans une petite casserole, porter à ébullition le vinaigre de riz, l’eau, le sucre et le sel. Verser sur les rubans de carottes et de daikon et réfrigérer quelques minutes.

6. Pendant ce temps, dans un petit bol, mélanger le yogourt, la sauce chili thaïe et la sauce piquante, si désiré.

7. À l’aide d’un économe, peler les concombres pour former des rubans. Hacher la coriandre.

8. Couper le pain sur la longueur. Répartir la sauce dans chaque pain. Effilocher le poulet avec les mains et égoutter les légumes marinés. Répartir le poulet et les légumes marinés dans les pains. Garnir chaque sandwich de rubans de concombre et de coriandre.

Note

Les sandwichs sont meilleurs assemblés à la dernière minute. Le poulet effiloché se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Valeurs nutritives

Calories: 338

Protéines: 26 g

Lipides: 5 g

Glucides: 46 g

Fibres: 2 g

Sodium: 376 mg