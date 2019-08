La vie de maman

À l’approche de la rentrée des classes, l’animatrice Anne-Marie Withenshaw, qui est maman de deux fillettes, Chloé, 7 mois, et d’Emma-Rose, 6 ans, se confie sur le temps qui passe trop vite.

« J’ai un bébé de presque huit mois et une petite fille qui commence la première année. Ça me fait capoter ! La maternité m’a rendue plus organisée ! Écoute, je dois nourrir des personnes trois fois par jour pour qu’elles ne meurent pas », s’exclame-t-elle, rencontrée au lancement de la saison 2019-2020 des chaînes spécialisées ICI ARTV et ICI EXPLORA, à la Maison Radio-Canada, mercredi dernier.

D’ailleurs, cet automne, elle retrouvera son « frère qu’elle n’a jamais eu », le chef Chuck Hughes, à la barre de la nouvelle émission L’Atelier culinaire, sur les ondes de Zeste, cet automne.

« On est vraiment chanceux. On ne travaille pas tout le temps ensemble, mais chaque fois qu’on a la chance, c’est formidable ! On se suit dans nos vies depuis longtemps : on est tous les deux des enfants uniques, nos enfants ont le même âge et on a rencontré, presque en même temps, lui sa blonde et moi, mon chum », relate-t-elle.