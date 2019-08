Le CH s'intéresse à un défenseur

Chase Priskie, un nom intrigant parmi les joueurs de la NCAA devenus récemment libres comme l’air, suscite de l’intérêt dans la Ligue nationale (LNH).

Le Canadien de Montréal ferait d’ailleurs partie des équipes qui le pourchassent, en plus du Lightning de Tampa Bay et des Panthers de la Floride, a rapporté le site bostonhockeynow.com. Les Bruins de Boston, eux, ne seraient plus dans la course.

Priskie, un défenseur droitier de 23 ans, a amassé 39 points en 36 matchs à sa dernière année avec l'Université Quinnipac, en plus d'être finaliste au trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence de la NCAA. Il a aussi présenté un différentiel de +18.

Choisi au sixième tour par les Capitals de Washington en 2016 (177e total), Priskie a indiqué au mois d'avril qu'il allait explorer le marché. Il a expliqué au journal «New Haven Register» que cette décision lui donnait les meilleures chances d'accéder à un poste dans la LNH.

«[Les Capitals] ont beaucoup d'excellents espoirs à la défense», avait-il fait valoir.

Il est devenu joueur autonome à la date limite du 15 août à 17 h.