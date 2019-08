Le Vert & Or à l’image de son entraîneur

Alors que la saison 2019 de football universitaire débutera le 23 août, Le Journal vous propose une tournée des camps d’entraînement des équipes pour vous donner un aperçu des forces en présence. SHERBROOKE | À sa troisième campagne à la barre du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Mathieu Lecompte mise sur une formation très jeune, mais des jeunesses à son image.

« Je tripe au bout, a illustré le pilote du Vert & Or, qui mise sur 50 joueurs de 1re et 2e année. Nous avons de bons jeunes avec du leadership, du caractère et de l’attitude. C’est incroyable le chien des gars en défensive. On avance dans notre plan de trois ans.

« Au début, certaines personnes n’aimaient pas que je dise que ce n’était pas mon équipe, mais c’était le cas, de poursuivre Lecompte qui a pris la relève de David Lessard en 2017. Il y a eu un changement de culture et nous avons une équipe à mon image. Il reste peu de joueurs de ma première saison et ces gars-là ont accepté notre culture. Pour la première fois de l’histoire de l’équipe, il y avait 70 gars, cet été, à Sherbrooke, qui s’entraînaient. Je connais une autre équipe qui réussit la même chose, et tous les autres clubs au pays voudraient être dans notre situation. »

Année charnière

S’il aime la nouvelle attitude, Lecompte est pleinement conscient que ça va prendre des résultats sur le terrain pour appuyer son propos. « La saison 2019 est une année charnière, a-t-il reconnu. On doit livrer de bons combats. Gagner les parties qu’on doit gagner et en gagner d’autres qui ne sont pas prévues.

« On doit prouver aux finissants de 2020 que nous sommes là pour vrai, d’ajouter l’ancien joueur de ligne défensive du Vert & Or. Le portrait a changé et les joueurs élites sont venus en visite cet été. Nous sommes à une cohorte de devenir une équipe qui peut aspirer à aller jusqu’au bout. Je sais que nous avons une meilleure équipe que l’an dernier, mais les partisans et les recrues collégiales veulent des résultats sur le terrain. Nous sommes dans une conférence où l’on retrouve deux puissances canadiennes : Concordia qui possède une longue tradition et McGill qui met les bouchées doubles. J’aimerais aller faire un petit coucou aux équipes de l’Ontario et des Maritimes. Je pense qu’on ne serait pas les bienvenus la saison suivante. »

Amour et stabilité

Embauché pour un an en novembre au poste de coordonnateur offensif, Justin Chapdelaine souhaite s’établir avec le Vert & Or pour plusieurs années, lui qui en sera à une sixième équipe depuis 2014.

« Je recherche de la stabilité et je veux demeurer au Québec, a souligné celui qui occupait le même poste avec les Gaiters de Bishop’s l’an dernier. Je suis tanné de déménager et ma copine joue au volleyball avec le Vert & Or. Je suis né à Sherbrooke et je suis vraiment fier de mes racines. »

Chapdelaine, qui a travaillé avec son père Jacques à Simon Fraser, avec les Roughriders et les Alouettes au cours des dernières années, n’a pas hésité à accepter l’offre du Vert & Or. « J’ai travaillé avec Rémi Giguère avec l’équipe du Québec U-16 à l’été 2018, et il s’est développé une excellente chimie. Je me suis senti tellement mal pour Rémi quand Jason Hogan a quitté deux semaines avant le début du camp l’an dernier et qu’il a dû prendre l’offensive. Je ne pouvais pas dire non à la proposition de l’Université de Sherbrooke.

« À Bishop’s, j’ai accepté le poste par nostalgie parce que mon père avait coaché là plusieurs années, de poursuivre l’ancien receveur des Gaels de Queen’s dans un très bon français, mais je savais que je ne resterais pas là longtemps. Chérif [Nicolas] fait une bonne job, mais c’est un petit programme avec peu de moyens. J’ai capoté sur les valeurs de coach Lecompte. »

Un quart recrue sera aux commandes de l’offensive Photo Agence QMI, Audré Kieffer