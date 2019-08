Les îles ou comment spritzer à la mode de chez nous!

Il y a actuellement une grosse mode au Québec à se lancer dans la production de spiritueux de toutes sortes.

Le gin, la vodka, le rhum (!), l’absinthe, etc. On trouve même de l’amaretto et de la crème de menthe québécoise! Juste à la SAQ, on ne trouve pas moins de 227 références! Or, soyons honnêtes, ce n’est pas parce que c’est fabriqué au Québec que c’est nécessairement bon. Loin de là! Il y a quand même de belles exceptions comme le Spritz Les îles !

Élaboré par le groupe de Québécois à qui l’on doit l’excellente vodka White Keys, le rhum Sainte-Marie et le dry gin Portage, le Spritz Les îles, sorte d’Apérol de chez nous, est produit en partenariat avec la microdistillerie montréalaise Oshlag.

Il est fabriqué uniquement à partir d’ingrédients aromatiques naturels de chez nous: des extraits de quassia, de racine de gentiane, de genièvre, de gingembre, de rhubarbe et, évidemment, d’écorce d’orange amère. Au nez, c’est finement parfumé avec, on s’en doute, une dominante d’orange et de mandarine. La bouche est ample et axée sur l’amertume. Au final, Le Spritz Les îles paraît mois sucré que l’Apérol et un peu plus fort en alcool.

Le Spritz à l’italienne demanderait du proseco, mais pourquoi ne pas faire à la mode de chez nous et y aller avec un mousseux québécois?! Essayez celui du Domaine de Lavoie 2017 (16,95 $ - Code SAQ 12358237), assez fruité, doté d’une bonne vivacité et pas cher. Apéro de fin d’été parfait!

Spritz Les Îles, Brasserie et Distillerie Oshlag, Montréal, Québec

23,85 $ - Code SAQ 13841052 – 15 %

Pour le spritz parfait: 2 oz Les Îles, 3 oz vin blanc mousseux, ¾ oz de soda ou d’eau pétillante rondelles d’orange. À déguster dans un verre rempli de glace.