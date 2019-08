Marcel Perron toujours le maître de sa catégorie

Le Québécois Marcel Perron, qui célébrera son 86e anniversaire de naissance en septembre, a obtenu la médaille d’or en dominant sa catégorie au Championnat du monde maîtres d’haltérophilie s’étant amorcé vendredi, au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

Perron a terminé en tête chez les 80 ans et plus de 73 kilos. Le vainqueur devait se mesurer à quatre autres concurrents, dont trois en provenance du Japon. Perron l’a emporté avec une moyenne de points de 504,32, lui qui a réussi 55 kg à l’arraché, pour ensuite soulever 61 kg à l’épaulé-jeté.

PHOTO COURTOISIE/MICHÈLE GRENIER

Du même coup, il a mis la main sur un cinquième titre en six ans, et ce, malgré un accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque subis le 1er janvier 2018. Des incidents médicaux qui ne l’avaient pas empêché de remporter les grands honneurs, en Espagne, l’an passé.

Du côté des athlètes de 75 ans et plus, Doug Sinclair a obtenu une médaille d’argent chez les 81 kg. Ce dernier a été parfait à l’arraché en réussissant ses trois essais, dont le troisième à 58 kg. À l’épaulé-jeté, le Québécois a été en mesure de soulever une charge de 73 kg, ce qui lui a permis de terminer avec un total de 131 kg. Un seul kilogramme l’a séparé du médaillé d’or, le Russe Boris Didenko, qui a aussi reçu le trophée du champion des 75 ans et plus avec une moyenne de 393,43 points.

Chez les femmes, huit haltérophiles étaient en action vendredi et parmi elles, cinq ont fait partie des 70 ans et plus. Lorraine Pelletier (71 kg) a réussi ses trois tentatives à l’arraché, soit 25 kg, 27 kg et 29 kg. Pelletier a gardé le meilleur pour la fin en effectuant un épaulé-jeté à 37 kg pour compléter la journée avec un cumulatif de 66 kg et gagner l’or.

Les Mondiaux, réservés aux 35 ans et plus, se poursuivront jusqu’au 24 août.