Montréal-Nord : un appel au 911 pour une possible surdose mène à la découverte d’un laboratoire clandestin

MONTRÉAL | Un laboratoire de drogue clandestin a été découvert, vendredi, dans un appartement de la rue Lapierre, dans le secteur de Montréal-Nord, lors d’une intervention auprès d’un homme en difficulté respiratoire, qui a par la suite rendu l’âme à l’hôpital.

Vers 13 h 45, un appel a été logé au 911 au sujet d’un homme de 40 ans qui avait consommé des stupéfiants et qui avait de la difficulté à respirer, a indiqué Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, en soirée.

«Des ambulanciers et des premiers répondants du Service de sécurité incendie ont été dépêchés sur place. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur l’homme. Il a été conduit d’urgence dans un centre hospitalier où son décès a été constaté», a expliqué Mme Dubuc.

L’homme était connu de la police «en matière de stupéfiants», a-t-elle ajouté, soulignant que «c’est le bureau du coroner qui déterminera si l’homme est décédé ou non d’une surdose». «Lors de l’intervention, à l’intérieur de l’appartement, divers objets et des produits chimiques pouvant constituer un laboratoire clandestin ont été constatés», a souligné la porte-parole. «L’endroit a été sécurisé et des vérifications ont été faites pour une possible contamination et pour la qualité de l’air. L’endroit a été jugé sécure et personne n’a été incommodé.»

Une analyse des lieux a eu lieu vendredi et des témoins ont été rencontrés par les enquêteurs. «Le matériel sur place doit être retiré», a indiqué la relationniste du SPVM.