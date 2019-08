NFL: Mathieu Betts et Antony Auclair en action

Les Québécois Mathieu Betts et Antony Auclair disputaient, vendredi soir, un deuxième match préparatoire avec les Bears de Chicago et les Buccaneers de Tampa Bay, respectivement.

Le premier a réussi deux plaqués en solitaire dans un revers de 32 à 13 contre les Giants à New York. Betts a été envoyé dans le match, alors qu’il restait 10 minutes à faire au troisième quart. Il a ainsi mieux fait que lors de son premier départ avec les Bears, le 8 août, lui qui n’avait pas été en mesure de se signaler.

Dans cette partie, le premier choix des Giants au dernier encan de la NFL, le quart-arrière Daniel Jacob, a complété 11 de ses 14 tentatives de passe pour 161 verges de gain et un touché. Il a cependant échappé le ballon à deux occasions.

Pour sa part, le pivot d’expérience Eli Manning a réalisé quatre passes en autant de tentatives, dont une pour un majeur. Il a ainsi mené les siens à la zone des buts sur son unique séquence sur le terrain.

Auclair réalise un attrapé

À Tampa, Auclair a attrapé l’unique relais envoyé dans sa direction, lors d’une victoire de 16 à 14 des «Bucs» sur les Dolphins de Miami.

Le fait d’armes de l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval est survenu au troisième quart et il s’agissait d’un gain de 6 verges. C’était la deuxième passe qu’Auclair attrapait lors des matchs préparatoires. Contre les Steelers de Pittsburgh, la semaine dernière, il avait été rejoint par un relais de 26 verges.

C’est un placement de 48 verges de Matt Gray dans les dernières secondes de la rencontre, qui a permis aux favoris de la foule de mettre la main sur la victoire.

Une trentaine de secondes auparavant, les Dolphins avec pris les devants, grâce à leur unique touché de la soirée qui a été suivie par un converti de deux points. Les visiteurs ont cependant laissé trop de temps au cadran et ont ainsi échappé la partie.