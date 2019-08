Un fantôme

Quand je vous dis identique, ce n’est pas à peu près. La petite épagneule cocker qui est descendue d’un VUS, tenue en laisse par une jolie Asiatique, était la copie conforme, le sosie, la reproduction exacte de Kloé, ma petite chienne si tristement euthanasiée à la mi-mai. J’ai littéralement gelé sur place parce qu’en plus, en trottant d’un petit pas rapide vers le centre commercial, la charmante petite aux yeux dramatiques ne cessait de me regarder.

En quelques secondes, j’ai eu trois ou quatre fois l’impression que c’était vraiment Kloé qui me repérait et qui me disait : « Tu ne fais rien, tu ne me dis pas bonjour ? » Impossible. Kloé est morte alors que je la flattais en pleurant.