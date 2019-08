Un nouveau documentaire prend la défense de Michael Jackson

Michael Jackson fait de nouveau l'objet d'un documentaire se penchant sur les accusations d'abus sexuel, mais cette fois, le film, réalisé par des proches de la star, tente de prouver son innocence.

Le biographe Mike Smallcombe, le garde du corps Matt Fiddes et l'acteur Mark Lester figurent parmi les amis du roi de la pop apparaissant dans Michael Jackson: Chase the Truth, un documentaire qui défend la théorie selon laquelle les allégations d'abus sexuel portées par James Safechuck et Wade Robson dans Leaving Neverland étaient motivées par l'argent.

« C'est toujours une question d'argent. Il est difficile de comprendre comment ces allégations peuvent être vraies », a déclaré Matt Fiddes, qui a travaillé avec le chanteur américain pendant 10 ans.

« Deux accusateurs vont maintenant poursuivre en justice les héritiers de Jackson, a ajouté Mike Smallcombe. Tous les accusateurs de Michael Jackson, ça a toujours été une question d'argent. »

Le documentaire de Dan Reed contient des accusations détaillées de Wade Robson et James Safechuck, qui affirment que Michael Jackson les a agressés sexuellement lorsqu'il était au sommet de la gloire, des allégations que le chanteur, aujourd'hui décédé, et ses héritiers ont toujours niées. Le nouveau documentaire revient en détail sur le fait que Wade Robson et James Safechuck ont lancé un recours en justice infructueux contre les héritiers de Jackson avant de filmer Leaving Neverland.

Il montre également que Mike Smallcombe a examiné les principales allégations portées contre la star et semble en réfuter certaines, notamment un incident qui, selon les accusateurs, aurait eu lieu dans la gare de Neverland avant même que la structure n'ait été construite. « Je crois que cela discrédite Leaving Neverland et j'espère que ça empêchera le documentaire de remporter ses nominations aux Emmy Awards ! De la folie pure ! », a posté Matt Fides en ligne, en référence aux cinq nominations aux Emmy Awards du film, ainsi qu’une bande-annonce du nouveau documentaire.

Michael Jackson: Chase the Truth est disponible sur Amazon Prime Video.